***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2023 10:14
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184985
BIST
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11:487.851
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 136,98
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:4827,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:4829,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0188
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:481.665,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.665,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.317.482
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.919.854
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|TETMT
|1.083,30
|23.027.398
|% 9,99
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,46
|59.169.807
|% -5,43
|
|AVHOL
|113,10
|46.319.815
|% -3,50
|
|CUSAN
|19,75
|46.734.242
|% -3,47
|
|KTLEV
|53,15
|49.282.614
|% -3,36
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|ASTOR
|138,20
|4.294.621.942
|% 6,88
|
|THYAO
|265,30
|3.709.556.185
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.608.940.541
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.416.592.449
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,39
|1.053.967.639
|% 6,55
|
|PETKM
|19,38
|2.366.007.691
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,85
|481.380.124
|% 1,58
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|YKBNK
|16,25
|1.961.126.015
|% 3,11
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0476
|27,0531
|% 0,33
|
|Euro
|29,6182
|29,6266
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,2627
|34,4345
|% 0,40
|
|Frank
|30,7644
|30,9497
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1887
|7,2247
|% 0,32
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|6,02
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,10
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|-0,23
|
Seans Raporu
11:48
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-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
-
12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:03
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 184 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 36 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem