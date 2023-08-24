***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 12:33
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188986
BIST
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17:117.633
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 31,13
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1125,7439
En Yüksek
|Değişim
|: -5,32%
|| -1,4454
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1127,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -1,5287
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:111.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,96
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GARAN
|54,45
|6.561.655.628
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,00
|2.494.905.320
|% -11,28
|
|KAYSE
|48,60
|2.222.468.308
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|346.798.769
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|204.289.874
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|181.168.775
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|13.924.934.294
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|12.936.150.722
|% 7,98
|
|THYAO
|237,30
|12.049.808.136
|% -1,00
|
|AKBNK
|30,26
|10.969.353.801
|% 9,40
|
|KLSER
|116,50
|10.332.944.596
|% -8,56
|
|YKBNK
|16,86
|13.924.934.294
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|12.936.150.722
|% 7,98
|
|EKGYO
|8,62
|4.964.507.548
|% -4,01
|
|SKBNK
|4,14
|2.062.148.166
|% 5,34
|
|AKBNK
|30,26
|10.969.353.801
|% 9,40
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6731
|25,7770
|% -5,19
|
|Euro
|27,8299
|28,1114
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,3694
|32,5317
|% -6,11
|
|Frank
|29,0211
|29,1959
|% -5,90
|
|Riyal
|6,8232
|6,8574
|% -5,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|