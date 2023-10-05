***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 17:53
***ANGEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANGEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200235
BIST
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18:008.483
En Düşük
|Değişim
|: 1,80%
|| 149,78
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0027,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0466
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0029,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1283
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:001.612,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.612,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|OZKGY
|11,00
|626.126.285
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|626.126.285
|% 10,00
|
|AYDEM
|23,54
|685.915.888
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.278.894
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.183.483
|% -9,98
|
|ULAS
|20,72
|4.118.559
|% -9,76
|
|MANAS
|11,06
|231.646.802
|% -8,22
|
|BASCM
|11,00
|1.616.967
|% -8,18
|
|GIPTA
|38,78
|1.988.249.944
|% -6,64
|
|THYAO
|241,10
|9.919.039.703
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,92
|7.192.788.329
|% 4,82
|
|PETKM
|23,28
|7.158.757.994
|% 5,82
|
|TUPRS
|151,00
|7.018.482.568
|% 2,17
|
|ZOREN
|6,99
|6.835.757.154
|% -0,29
|
|ZOREN
|6,99
|6.835.757.154
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,21
|4.133.058.946
|% 2,63
|
|YKBNK
|18,92
|7.192.788.329
|% 4,82
|
|PETKM
|23,28
|7.158.757.994
|% 5,82
|
|IHLAS
|1,30
|338.355.152
|% 0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5604
|27,5662
|% 0,14
|
|Euro
|29,0831
|29,1165
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,4161
|33,5836
|% 0,22
|
|Frank
|30,0325
|30,2135
|% 0,37
|
|Riyal
|7,3272
|7,3639
|% 0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,55
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.863
|10.985
|-17,00
|
|Yarım
|5.448
|5.509
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.755
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,50
|18,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,46
|
Seans Raporu
18:00
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17:59SKBNK
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17:56XU050
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