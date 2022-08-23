***ANGEN* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.08.2022 09:08
***ANGEN******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANGEN, BRKSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,3888889 TL Teorik Fiyat: 33,111 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRKSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1111111 TL Teorik Fiyat: 9,309 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057660
BIST
11:563.102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 39,88
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:5618,1287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0635
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1287
En Düşük
18,0210
11:5618,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:561.014,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.014,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:55
|BFREN
|1.306,80
|13.185.155
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.500.427
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,14
|77.831.032
|% 9,86
|
|EDIP
|3,67
|18.615.076
|% 8,58
|
|KGYO
|17,64
|16.430.235
|% -6,17
|
|OYLUM
|3,64
|41.460.845
|% -4,96
|
|PSGYO
|4,10
|162.412.480
|% -3,53
|
|ULAS
|3,86
|1.116.018
|% -3,50
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|THYAO
|68,15
|1.877.639.385
|% 0,59
|
|YKBNK
|5,98
|1.341.419.606
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,14
|1.289.342.838
|% 3,53
|
|PETKM
|11,75
|1.054.627.388
|% -1,84
|
|GARAN
|22,02
|1.053.700.657
|% 4,86
|
|EKGYO
|3,90
|954.073.461
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,98
|1.341.419.606
|% 3,28
|
|ALBRK
|2,21
|323.966.724
|% 5,74
|
|AKBNK
|11,14
|1.289.342.838
|% 3,53
|
|ISCTR
|7,92
|849.688.444
|% 6,17
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1261
|18,1288
|% 0,35
|
|Euro
|18,0199
|18,0307
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2617
|21,3683
|% 0,42
|
|Frank
|18,6734
|18,7859
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.880
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|1,31
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, ARCLK
-
12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 14 artarak (% 1.30 ) 2, 749
-
12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, HKTM, SNPAM
-
12:10
TMSN, GOLTS, HKTM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:10
ANGEN, EKIZ, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında