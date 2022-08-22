***ANGEN* *BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.08.2022 17:16
***ANGEN******BRKSN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANGEN, BRKSN
23.08.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN 1,3888889 1,25
BERKOSAN YALITIM BRKSN 0,1111111 0,0999999
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057577
BIST
17:373.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 49,03
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:3718,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:3718,0536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1025
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0366
17:371.011,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,34
|Açılış
|: 1.011,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:35
|CMBTN
|323,40
|68.958.157
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|70.299.336
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.020.378
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|370.010.466
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,30
|513.357.683
|% -8,21
|
|GLRYH
|3,82
|58.215.107
|% -6,83
|
|GZNMI
|38,64
|335.262.326
|% -6,40
|
|SANFM
|19,96
|25.816.688
|% -5,76
|
|PETKM
|12,02
|6.418.222.242
|% 3,62
|
|THYAO
|68,05
|4.552.886.839
|% -0,66
|
|AKBNK
|10,80
|3.188.562.749
|% 1,89
|
|SASA
|53,20
|2.793.869.844
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,89
|2.735.206.054
|% 6,28
|
|EKGYO
|3,89
|2.735.206.054
|% 6,28
|
|PETKM
|12,02
|6.418.222.242
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,82
|2.662.510.822
|% 2,65
|
|AKBNK
|10,80
|3.188.562.749
|% 1,89
|
|DOHOL
|5,01
|1.269.079.457
|% 1,01
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1014
|18,1059
|% 0,11
|
|Euro
|18,0365
|18,0556
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,2788
|21,3855
|% -0,24
|
|Frank
|18,7417
|18,8546
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8061
|4,8302
|% 0,11
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-8,89
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.817
|6.875
|-62,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|-3,68
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50OZGYO
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 001, 881 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 74 artarak (% 1.58 ) 3, 331
-
17:49YESIL
Yüzde 6.06 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 232, 420 adet işlem
-
17:48TCELL
Yüzde 7.64 oranında artışla 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 358, 448 adet işlem
-
17:47SILVR
Yüzde 9.95 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 488 adet işlem