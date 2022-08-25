***ANGEN* *BRKSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
25.08.2022 16:59
***ANGEN******BRKSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ANGEN, BRKSN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREANGN00028 ANGEN Nakit Temettü Ödeme 125 138,88889 25/08/2022 TRY
PAY SENEDİ BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TREBERK00010 BRKSN Nakit Temettü Ödeme 9,99999 11,11111 25/08/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058347
BIST
17:303.177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 40,68
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:3018,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:3018,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1158
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:301.021,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.021,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VAKBN
|6,05
|208.242.167
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.377.420
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.199.552.377
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.847.999
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.459.852
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.607.891
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.842.634
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.437.384
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,73
|7.061.808.795
|% 6,26
|
|ISCTR
|8,12
|6.673.450.345
|% 3,57
|
|YKBNK
|7,19
|6.247.868.204
|% 9,60
|
|THYAO
|70,80
|5.301.251.756
|% 0,71
|
|GARAN
|26,30
|5.105.042.147
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,03
|3.784.126.798
|% 4,95
|
|YKBNK
|7,19
|6.247.868.204
|% 9,60
|
|ISCTR
|8,12
|6.673.450.345
|% 3,57
|
|AKBNK
|12,73
|7.061.808.795
|% 6,26
|
|ZOREN
|3,06
|966.028.237
|% 6,99
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1771
|18,1839
|% 0,11
|
|Euro
|18,2363
|18,2514
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,4226
|21,5300
|% -0,07
|
|Frank
|18,8048
|18,9181
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8247
|4,8489
|% 0,07
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-11,74
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.833
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.329
|3.371
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,12
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45HKTM
Yüzde 9.96 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 956 adet işlem
-
17:44MEGAP
Yüzde 9.40 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 117, 948 adet işlem
-
17:44MEGAP
Yüzde 9.40 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 117, 948 adet işlem
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 39 artarak (% 1.45 ) 2, 828
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, HALKB, PRZMA, ATAGY, DOGUB, COSMO, HKTM, BRMEN, VAKBN, PETKM