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***ANGEN* *BRKSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

25.08.2022 16:59
***ANGEN* *BRKSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***ANGEN******BRKSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ANGEN, BRKSN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREANGN00028 ANGEN Nakit Temettü Ödeme 125 138,88889 25/08/2022 TRY
PAY SENEDİ BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TREBERK00010 BRKSN Nakit Temettü Ödeme 9,99999 11,11111 25/08/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058347


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VAKBN 6,05 208.242.167 % 10,00  
PRZMA 4,29 7.377.420 % 10,00  
BRMEN 2,42 762.847 % 10,00  
PETKM 13,10 3.199.552.377 % 9,99  
DYOBY 16,95 85.847.999 % 9,99  
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Riyal 4,8247 4,8489 % 0,07  
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Altın Gr. 1.022 1.022 -5,23  
Cumhuriyet 6.791 6.894 -29,00  
Tam 6.833 6.894 -37,00  
Yarım 3.329 3.371 -18,00  
Çeyrek 1.670 1.685 -9,00  
Gümüş.Ons 19,14 19,17 -0,09  
Gümüş Gr. 11,22 11,24 -0,02  
B. Petrol 99 99 0,12  
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