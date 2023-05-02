***ANGEN* *GLCVY* *ENSRI* *ALFAS* *JANTS* *ISBIR* *BMSTL* *BMSCH* *AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ANGEN******GLCVY******ENSRI******ALFAS******JANTS******ISBIR******BMSTL******BMSCH******AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSEN, ALFAS, ANGEN, BMSTL, BMSCH, ENSRI, GLCVY, ISBIR, JANTS03.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA ENERJI AKSEN 0,8154357 0,7338921ALFA SOLAR ENERJI ALFAS 4 3,6ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN 1,191611 1,0724499BMS BIRLESIK METAL BMSTL 0,3042056 0,273785BMS CELIK HASIR BMSCH 0,3079149 0,2771234GELECEK VARLIK YONETIMI GLCVY 2,148 1,9332ISBIR HOLDING ISBIR 0,7 0,63JANTSA JANT SANAYI JANTS 2 1,8Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaENSARI DERI ENSRI 220,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144644BIST