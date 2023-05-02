***ANGEN* *GLCVY* *ENSRI* *ALFAS* *JANTS* *ISBIR* *BMSTL* *BMSCH* *AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
02.05.2023 16:48
***ANGEN******GLCVY******ENSRI******ALFAS******JANTS******ISBIR******BMSTL******BMSCH******AKSEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSEN, ALFAS, ANGEN, BMSTL, BMSCH, ENSRI, GLCVY, ISBIR, JANTS
03.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKSA ENERJI AKSEN 0,8154357 0,7338921
ALFA SOLAR ENERJI ALFAS 4 3,6
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANGEN 1,191611 1,0724499
BMS BIRLESIK METAL BMSTL 0,3042056 0,273785
BMS CELIK HASIR BMSCH 0,3079149 0,2771234
GELECEK VARLIK YONETIMI GLCVY 2,148 1,9332
ISBIR HOLDING ISBIR 0,7 0,63
JANTSA JANT SANAYI JANTS 2 1,8
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ENSARI DERI ENSRI 220,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144644
BIST