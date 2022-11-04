***ANGEN* *ISFIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.11.2022 09:06
***ANGEN******ISFIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANGEN, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076712
BIST
12:014.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 70,86
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:0118,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:0118,2135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:01986,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,45
|Açılış
|: 986,86
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MIATK
|83,15
|50.947.304
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.324.625
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.426.023
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,25
|28.985.759
|% 8,90
|
|GSDHO
|6,67
|288.149.927
|% 8,46
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,00
|68.907.355
|% -8,52
|
|OYYAT
|35,98
|45.579.411
|% -4,71
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|ULUSE
|153,20
|21.561.123
|% -4,31
|
|THYAO
|105,80
|4.315.245.752
|% 3,93
|
|EREGL
|32,40
|3.979.374.271
|% 7,00
|
|TUPRS
|428,70
|2.369.448.524
|% 5,20
|
|KRDMD
|12,65
|1.885.901.799
|% 4,46
|
|SASA
|145,20
|1.491.036.263
|% 6,84
|
|EKGYO
|4,59
|822.521.646
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,65
|1.885.901.799
|% 4,46
|
|EREGL
|32,40
|3.979.374.271
|% 7,00
|
|ODAS
|8,93
|756.225.068
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,83
|678.468.800
|% 1,49
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6196
|18,6225
|% 0,04
|
|Euro
|18,2018
|18,2136
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8245
|20,9289
|% 0,57
|
|Frank
|18,3460
|18,4565
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,04
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,49
|
|Altın Gr.
|986
|987
|11,26
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.614
|6.676
|42,00
|
|Yarım
|3.223
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,20
|
|B. Petrol
|96,68
|96,68
|2,01
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 66 artarak (% 2.22 ) 4, 540
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, TUPRS
-
12:14XU100
Endeks 4, 178 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 34, 326.00 milyon TL de
-
12:14SASA
Yüzde 6.99 oranında artışla 145.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 481, 642 adet işlem
-
12:13TMPOL
Yüzde 6.53 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 126, 403 adet işlem