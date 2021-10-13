***ANGEN* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.10.2021 19:15
***ANGEN******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970481
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
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9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0902
|Açılış
|: 10,4950
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|Önceki Kapanış
|: 10,4000
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10,5468
En Düşük
10,4123
18:05523,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 12,06
|Açılış
|: 523,54
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|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,91
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0681
|9,0718
|% 0,41
|
|Euro
|10,5104
|10,5214
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3436
|12,4055
|% 0,84
|
|Frank
|9,7676
|9,8265
|% 1,03
|
|Riyal
|2,4110
|2,4231
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|34,10
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,58
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
|
|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,07
|