***ANGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 09:23
***ANGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANGEN
Açıklamalar Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Tankut İkizler tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077090
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
0
En Düşük
0
18:0518,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6527
En Düşük
18,5206
18:0518,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5729
En Düşük
18,3801
18:05999,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,82
|Açılış
|: 999,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,55
|216.768.041
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 0,00
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 0,00
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 0,00
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5909
|18,5981
|% 0,17
|
|Euro
|18,4814
|18,5250
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0045
|21,1099
|% -0,27
|
|Frank
|18,6001
|18,7122
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-10,32
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.681
|6.751
|117,00
|
|Yarım
|3.256
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem