***ANGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2021 09:17
***ANGEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANGEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Elif Akyüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983641
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.279
En Düşük
2.176
18:0515,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0200
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,7009
En Düşük
15,6479
18:0517,8920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0834
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8920
En Düşük
17,7266
18:05905,73
En Yüksek
|Değişim
|: 7,11%
|| 60,13
|Açılış
|: 906,09
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
907,28
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6765
|15,7003
|% 0,13
|
|Euro
|17,7689
|17,8920
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,8132
|20,9176
|% 6,43
|
|Frank
|16,9830
|17,0853
|% 6,58
|
|Riyal
|4,1641
|4,1850
|% 5,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-0,69
|
|Altın Gr.
|906
|906
|60,49
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|-0,02
|