***ANGEN* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
13.10.2021 12:15
***ANGEN******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANGEN Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970130
BIST
14:281.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:289,0558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0207
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0663
En Düşük
9,0017
14:2810,4914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0602
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5009
En Düşük
10,4123
14:28516,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,78
|Açılış
|: 516,16
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,23
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:28
|LUKSK
|49,50
|9.520.804
|% 10,00
|
|FROTO
|176,70
|952.251.108
|% 9,41
|
|KTSKR
|33,50
|22.347.297
|% 8,63
|
|AGESA
|22,24
|13.999.892
|% 7,23
|
|OZBAL
|18,29
|73.138.750
|% 6,65
|
|PRKAB
|19,17
|6.601.822
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.145.068
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|DOBUR
|35,50
|2.841.373
|% -6,43
|
|EKIZ
|6,25
|724.934
|% -6,30
|
|THYAO
|14,33
|967.264.102
|% 2,36
|
|FROTO
|176,70
|952.251.108
|% 9,41
|
|GARAN
|9,51
|544.104.337
|% 0,11
|
|ASELS
|16,47
|512.510.460
|% 0,80
|
|KRDMD
|6,85
|442.071.666
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,84
|335.724.092
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|222.840.686
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|440.910.664
|% 0,32
|
|THYAO
|14,33
|967.264.102
|% 2,36
|
|KARSN
|3,66
|238.617.266
|% 2,52
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0526
|9,0558
|% 0,23
|
|Euro
|10,4382
|10,4914
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,2952
|12,3569
|% 0,45
|
|Frank
|9,7238
|9,7824
|% 0,57
|
|Riyal
|2,4075
|2,4196
|% 0,24
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|11,12
|
|Altın Gr.
|515
|515
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.407
|3.459
|12,00
|
|Tam
|3.394
|3.479
|15,42
|
|Yarım
|1.640
|1.683
|7,46
|
|Çeyrek
|823
|841
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,09
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,59
|
Seans Raporu
14:28
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 14 artarak (% 0.93 ) 1, 539
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14:40XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 531.00 milyon TL de
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14:40SELVA
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14:35XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 9, 424.00 milyon TL de
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14:35FROTO
Yüzde 9.29 oranında artışla 176.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 536, 208 adet işlem