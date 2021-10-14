***ANGEN* *TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
14.10.2021 10:58
***ANGEN******TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970632
BIST
12:181.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.412
12:189,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
12:1810,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1040
|Açılış
|: 10,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6759
En Düşük
10,5302
12:18527,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,40
|Açılış
|: 527,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler12:16
|LUKSK
|54,45
|2.950.428
|% 10,00
|
|DITAS
|17,59
|19.283.328
|% 8,71
|
|RAYSG
|10,20
|1.099.001
|% 8,51
|
|BASGZ
|32,86
|96.197.365
|% 6,83
|
|MAALT
|181,40
|23.063.826
|% 6,21
|
|BAYRK
|9,90
|14.802.957
|% -10,00
|
|PRKAB
|18,18
|69.768.343
|% -5,80
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|AKFGY
|5,86
|120.846.395
|% -4,09
|
|OZBAL
|17,57
|159.677.913
|% -3,88
|
|FROTO
|172,70
|557.398.968
|% -2,76
|
|ASELS
|16,65
|482.312.691
|% 2,15
|
|THYAO
|14,36
|451.634.190
|% 0,70
|
|GARAN
|9,38
|434.821.511
|% 0,00
|
|TUPRS
|125,20
|387.869.599
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,40
|201.613.064
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,83
|111.685.233
|% 0,55
|
|GARAN
|9,38
|434.821.511
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|248.474.107
|% 0,89
|
|THYAO
|14,36
|451.634.190
|% 0,70
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1410
|9,1449
|% 0,74
|
|Euro
|10,6373
|10,6453
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,5033
|12,5660
|% 1,09
|
|Frank
|9,8969
|9,9566
|% 1,09
|
|Riyal
|2,4298
|2,4420
|% 0,66
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,09
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,36
|
|Cumhuriyet
|3.495
|3.548
|43,00
|
|Tam
|3.477
|3.565
|44,81
|
|Yarım
|1.681
|1.724
|21,68
|
|Çeyrek
|843
|862
|10,84
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|1,03
|
Seans Raporu
12:16
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Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 5, 616.00 milyon TL de
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12:26AGYO
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12:25DITAS
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