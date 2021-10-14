Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANGEN* *TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş

14.10.2021 10:58



***ANGEN******TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [ANGEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970632


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:181.421
Değişim :  0,50% |  7,13
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler12:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 54,45 2.950.428 % 10,00  
DITAS 17,59 19.283.328 % 8,71  
RAYSG 10,20 1.099.001 % 8,51  
BASGZ 32,86 96.197.365 % 6,83  
MAALT 181,40 23.063.826 % 6,21  
daha fazla
12:16 Alış Satış %  
Dolar 9,1410 9,1449 % 0,74  
Euro 10,6373 10,6453 % 0,96  
Sterlin 12,5033 12,5660 % 1,09  
Frank 9,8969 9,9566 % 1,09  
Riyal 2,4298 2,4420 % 0,66  
daha fazla
12:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 5,09  
Altın Gr. 528 528 4,36  
Cumhuriyet 3.495 3.548 43,00  
Tam 3.477 3.565 44,81  
Yarım 1.681 1.724 21,68  
Çeyrek 843 862 10,84  
Gümüş.Ons 23,30 23,33 0,22  
Gümüş Gr. 6,83 6,85 0,10  
B. Petrol 84,21 84,21 1,03  
Seans Raporu 12:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru