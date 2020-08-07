***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 08:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866268
BIST
10:201.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.033
En Düşük
1.018
10:207,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0910
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3196
En Düşük
7,2144
10:208,6761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6761
En Düşük
8,5597
10:20483,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,51
|Açılış
|: 483,94
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|77.697
|% 9,85
|
|RTALB
|51,20
|40.720.700
|% 8,52
|
|ERSU
|4,74
|14.628.263
|% 7,24
|
|HDFGS
|3,69
|3.869.040
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|239.923.337
|% -4,76
|
|ASELS
|14,89
|126.724.168
|% -2,49
|
|SISE
|5,87
|112.268.225
|% 2,09
|
|GARAN
|6,48
|85.574.430
|% 0,15
|
|AKBNK
|4,70
|73.941.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|239.923.337
|% -4,76
|
|TSKB
|1,03
|32.225.457
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,72
|18.611.413
|% -5,26
|
|KRDMD
|2,51
|55.247.645
|% -3,09
|
|ODAS
|2,08
|43.589.288
|% -1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5715
|9,6195
|% 1,10
|
|Frank
|8,0023
|8,0505
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9447
|1,9544
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|