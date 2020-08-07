***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 09:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866276
BIST
11:071.007
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -27,40
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:077,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0949
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3235
En Düşük
7,2144
11:078,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:07485,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,83
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|28.797.842
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|89.438.252
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|153.729
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.618.647
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|507.807
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|JANTS
|80,20
|2.550.578
|% -9,99
|
|ODAS
|2,00
|92.462.510
|% -5,66
|
|RTALB
|51,85
|89.438.252
|% 9,90
|
|ULUUN
|9,94
|59.556.810
|% -3,02
|
|QNBFB
|60,65
|59.373.486
|% -6,55
|
|PGSUS
|41,48
|52.935.814
|% -5,25
|
|ODAS
|2,00
|92.462.510
|% -5,66
|
|IHLGM
|1,28
|15.941.728
|% -9,86
|
|HLGYO
|2,00
|18.147.151
|% -7,41
|
|ADESE
|1,60
|9.515.595
|% -9,60
|
|ULUUN
|9,94
|59.556.810
|% -3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5541
|9,6020
|% 0,91
|
|Frank
|7,9791
|8,0271
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9459
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.061
|-2,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,46
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|