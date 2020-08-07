***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
07.08.2020 09:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 Dönemi 6 Aylık Rapor, Fon Kurulu Faaliyet Raporu, Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866295
BIST
10:511.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -16,24
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:517,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0945
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3231
En Düşük
7,2144
10:518,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:51485,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,04
|Açılış
|: 485,46
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,50
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|86.656.396
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|127.275
|% 9,85
|
|GLRYH
|18,19
|18.182.603
|% 9,71
|
|MAALT
|88,65
|371.729
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|3.668.307
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.405.151
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|313.460
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|596.585.733
|% -6,88
|
|SISE
|5,94
|287.534.587
|% 3,30
|
|ASELS
|14,81
|243.767.107
|% -3,01
|
|GARAN
|6,40
|209.776.291
|% -1,08
|
|AKBNK
|4,63
|175.586.617
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,76
|596.585.733
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|63.626.968
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,51
|135.693.414
|% -3,09
|
|SISE
|5,94
|287.534.587
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,02
|78.824.360
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5622
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9884
|8,0365
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9454
|1,9552
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|26,70
|
|Tam
|3.302
|3.509
|48,10
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,40
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,41
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|