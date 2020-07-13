***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2020 14:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 8.204,14 % 0,0009 % 0,00482 % 533,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859355
BIST
14:30117.634
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.825,25
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.743
En Düşük
116.126
14:306,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:307,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:30399,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,29
|Açılış
|: 399,23
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.286.868
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.349.568
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.552.398
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.103.153
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,84
|456.823.304
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,23
|1.109.699.952
|% 3,24
|
|THYAO
|11,99
|720.380.474
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|507.559.075
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|468.296.073
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,84
|456.823.304
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.109.699.952
|% 3,24
|
|ODAS
|2,85
|507.559.075
|% 5,95
|
|IHLGM
|1,78
|237.981.784
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,38
|299.540.719
|% 3,93
|
|SKBNK
|1,61
|167.799.318
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6278
|8,6711
|% -0,08
|
|Frank
|7,2583
|7,3020
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,87
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,50
|
|Tam
|2.674
|2.683
|9,80
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,80
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:41GOODY
Yüzde 5.61 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 044, 930 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2607, 67 artarak (% 1.99 ) 133, 893
-
14:40XU100
Endeks 117, 665 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 483.00 milyon TL de
-
14:40GOLTS
Yüzde 5.65 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 992 adet işlem
-
14:39BSOKE
Yüzde 6.87 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 232, 972 adet işlem