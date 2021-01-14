***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 13:26
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.987,94 % 0,03554 % 0,08285 % 233,09
T.IŞ BANKASI A.S. 167,83 % 0,00122 % 0,00174 % 142,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902066
BIST
16:111.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
16:117,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3646
16:118,9538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9380
16:11436,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,75
|Açılış
|: 436,79
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PKENT
|979,00
|2.175.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.609.728
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.714.740
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|UMPAS
|3,11
|177.216
|% -9,86
|
|EUYO
|4,67
|1.386.220
|% -9,85
|
|ARTI
|8,15
|7.849.488
|% -9,85
|
|KOZAL
|113,30
|1.012.671.603
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,47
|999.614.147
|% 0,82
|
|FENER
|39,72
|736.219.684
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,89
|362.133.103
|% -0,20
|
|HALKB
|5,72
|307.724.745
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,47
|999.614.147
|% 0,82
|
|IHLGM
|1,38
|164.660.993
|% 1,47
|
|ODAS
|3,89
|266.272.701
|% -1,52
|
|HLGYO
|3,40
|167.863.112
|% 1,49
|
|CEMAS
|2,20
|69.186.915
|% -1,79
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3724
|7,3771
|% -0,35
|
|Euro
|8,9494
|8,9602
|% -0,45
|
|Sterlin
|10,0377
|10,0881
|% -0,22
|
|Frank
|8,2529
|8,3026
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% -0,24
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,93
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|-45,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-44,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,79
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,33
|
Seans Raporu
16:09
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16:21OYLUM
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 013 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 52 kaybederek (% -0.62 ) 1, 687
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16:17XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 24, 655.00 milyon TL de
-
16:16SILVR
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 10.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 506 adet işlem
-
16:13LUKSK
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 33.58 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 781 adet işlem