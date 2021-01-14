***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 13:49
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 15.229,8 % 0,00104 % 0,01699 % 1.630,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902073
BIST
15:111.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.553
15:117,3880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:118,9866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9742
15:11437,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,24
|Açılış
|: 437,30
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:09
|KRONT
|49,28
|42.986.612
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.136.787
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.862.405
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|71.018.005
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.267.093
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,24
|1.528.348.460
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,68
|1.346.405.339
|% -2,65
|
|KOZAL
|113,10
|926.194.728
|% -0,96
|
|TCELL
|16,93
|911.161.777
|% -1,28
|
|SKBNK
|1,64
|769.843.951
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,64
|769.843.951
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,68
|1.346.405.339
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,47
|695.453.920
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|391.226.268
|% -0,53
|
|PETKM
|5,17
|632.683.439
|% -0,19
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3837
|7,3880
|% -0,20
|
|Euro
|8,9832
|8,9879
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0918
|% -0,19
|
|Frank
|8,2590
|8,3088
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% -0,36
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,40
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.902
|2.946
|-48,00
|
|Tam
|2.891
|2.966
|-42,29
|
|Yarım
|1.397
|1.435
|-20,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,23
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|-0,19
|
Seans Raporu
15:09
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15:24BRYAT
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 510.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 562 adet işlem
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15:23AGYO
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 192, 970 adet işlem
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, PGSUS
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 4 kaybederek (% -0.24 ) 1, 386
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15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, HEKTS, VERTU, MAALT, BURCE, PKENT, POLTK, AYCES, YESIL, ORMA