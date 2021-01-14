***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 13:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 480,26 % 0,00233 % 0,00031 % 13,22
T.IŞ BANKASI A.S. 16.062,38 % 0,0009 % 0,01028 % 1.144
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902077
BIST
15:141.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,96
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.553
15:147,3872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:148,9851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9742
15:14437,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,12
|Açılış
|: 437,41
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:14
|KRONT
|49,28
|46.491.898
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.137.766
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.928.020
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|71.058.875
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.286.720
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,18
|1.587.073.720
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,66
|1.355.432.307
|% -3,17
|
|KOZAL
|113,00
|951.524.728
|% -1,05
|
|TCELL
|16,92
|925.430.331
|% -1,34
|
|SKBNK
|1,63
|795.201.068
|% 1,87
|
|SKBNK
|1,63
|795.201.068
|% 1,87
|
|DOHOL
|3,66
|1.355.432.307
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,46
|762.422.774
|% 0,41
|
|TSKB
|1,89
|392.646.645
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|652.562.102
|% -0,39
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3840
|7,3872
|% -0,21
|
|Euro
|8,9794
|8,9851
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0448
|10,0952
|% -0,15
|
|Frank
|8,2624
|8,3122
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9608
|1,9707
|% -0,34
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,20
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|2.902
|2.946
|-48,00
|
|Tam
|2.890
|2.963
|-45,31
|
|Yarım
|1.397
|1.433
|-21,91
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|-0,25
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29DAGI
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 989, 833 adet işlem
-
15:28SUMAS
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 77.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 128 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 22, 115.00 milyon TL de
-
15:27VKING
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 085 adet işlem
-
15:26VKING
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 960 adet işlem