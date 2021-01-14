***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 13:58
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 251.017,72 % 0,0996 % 0,05118 % 51,38
T.IŞ BANKASI A.S. 26.014,31 % 0,00083 % 0,0053 % 642,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902080
BIST
15:261.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.553
15:267,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0271
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:268,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9669
15:26437,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,98
|Açılış
|: 437,56
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:24
|PKENT
|979,00
|2.158.325
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|25.951.580
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.021.625
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.443.123
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,22
|1.641.188.020
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,50
|970.386.888
|% -0,61
|
|TCELL
|16,91
|948.293.981
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,64
|823.614.256
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,67
|1.421.249.860
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,47
|909.053.354
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|396.489.644
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|667.116.841
|% -0,39
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3757
|7,3793
|% -0,32
|
|Euro
|8,9707
|8,9768
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% -0,10
|
|Frank
|8,2655
|8,3153
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% -0,27
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,30
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-42,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-40,79
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-19,73
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|
Seans Raporu
15:24
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