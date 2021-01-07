***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.904 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.183,21 % 0,01Fon Yönetim Ücreti83.571,48 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu12.878,02 % 0,13Tahvil Bono Komisyonu55,19 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu854,61 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu19,17 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu442,12 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.010,44 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.996,2 % 0,04TOPLAM GİDERLER113.647,38 % 1,16DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.808.290,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897774BIST