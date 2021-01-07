***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.857,8 % 0,06Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0,01Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,11Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri507,65 % 0,01Fon Yönetim Ücreti41.148,49 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu544,28 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu41,67 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu329,19 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.011,5 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu40,77 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.500,89 % 0,07TOPLAM GİDERLER55.715,18 % 1,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.829.343,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897779BIST