***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.863,4 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.354,38 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
370.355,4 % 0,08
Fon Yönetim Ücreti
10.860.981,96 % 2,21
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.475,82 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.233,78 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.649,35 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.486.963,61 % 0,3
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
25.707,99 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.750.170,13 % 0,36
TOPLAM GİDERLER
14.530.135,56 % 2,96
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
490.492.813,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897815
BIST
17:591.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,33
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
17:597,3449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3542
En Düşük
7,2382
17:599,0213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
17:59451,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 451,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TGSAS
|18,59
|10.799.976
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.886.757
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|124.286.511
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|12.286.714
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|28.907.871
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,44
|131.558.724
|% -7,22
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.544.958
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.652.986.386
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,10
|1.503.275.674
|% 4,12
|
|ASELS
|18,95
|1.214.353.545
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,52
|1.111.997.319
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.544.958
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|803.100.123
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|575.233.010
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|562.406.944
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,41
|955.422.975
|% 5,25
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3429
|7,3462
|% 0,55
|
|Euro
|9,0102
|9,0233
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,9386
|9,9884
|% 0,24
|
|Frank
|8,2756
|8,3255
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% 0,51
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-1,73
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem