***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.863,4 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.354,38 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri370.355,4 % 0,08Fon Yönetim Ücreti10.860.981,96 % 2,21Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.475,82 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu1.233,78 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.649,35 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.486.963,61 % 0,3Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu25.707,99 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.750.170,13 % 0,36TOPLAM GİDERLER14.530.135,56 % 2,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ490.492.813,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897815BIST