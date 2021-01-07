***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 17:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.037,65 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.353,2 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.267,7 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
1.996.789,76 % 1,01
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.731,9 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.468,65 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
265,42 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
373,9 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.989,81 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
2.103.657,73 % 1,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
198.388.839,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897837
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3613
En Düşük
7,2382
18:059,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0397
En Düşük
8,8939
18:05452,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,43
|Açılış
|: 452,27
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3534
|7,3595
|% 0,73
|
|Euro
|9,0274
|9,0397
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,9435
|9,9934
|% 0,29
|
|Frank
|8,2736
|8,3234
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9553
|1,9651
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-4,00
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem