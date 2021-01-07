***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 17:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.067,85 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
379,74 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.372,17 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
262.172,46 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
46.141.328,07 % 1,87
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
145.833,16 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
263.864,71 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.088,01 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.843,34 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
-0,34 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
450.533,95 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
47.297.483,12 % 1,91
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.471.938.231,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897850
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0571
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3660
En Düşük
7,2382
18:059,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0325
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0415
En Düşük
8,8939
18:05452,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,69
|Açılış
|: 452,53
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|UZERB
|66,55
|969.194
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3599
|7,3662
|% 0,83
|
|Euro
|9,0343
|9,0433
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,9421
|9,9920
|% 0,27
|
|Frank
|8,2697
|8,3195
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-3,96
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,43
|54,43
|0,13
|