***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.04.2020 14:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836449
BIST
17:0892.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 285,87
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:086,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:087,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:08359,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,06
|Açılış
|: 359,65
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.092.434
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.158.087
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|24.155.539
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.130
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,36
|904.317.907
|% 5,16
|
|ASELS
|24,72
|752.351.071
|% 1,31
|
|THYAO
|9,53
|731.328.777
|% 0,00
|
|SASA
|9,08
|596.787.841
|% 1,57
|
|GARAN
|7,85
|571.299.219
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|348.835.509
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,03
|320.310.308
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,03
|103.329.933
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,48
|320.992.146
|% 3,26
|
|YKBNK
|1,89
|163.805.648
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3757
|8,4177
|% 0,67
|
|Frank
|6,9639
|7,0058
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7984
|1,8074
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,91
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,25
|32,25
|0,38
|
Seans Raporu
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17:20CLEBI
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