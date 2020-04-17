***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838930
BIST
17:2997.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.674,18
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:296,9426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:297,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:29376,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -7,48
|Açılış
|: 376,29
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.900.472
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.082.388
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.088
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.071.519
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,32
|9.738.029
|% -7,78
|
|PGSUS
|51,05
|1.457.288.944
|% 2,26
|
|GARAN
|8,42
|905.628.517
|% 2,06
|
|THYAO
|10,42
|821.284.514
|% 2,56
|
|ASELS
|26,98
|719.383.702
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,78
|579.532.780
|% 2,30
|
|KARSN
|1,46
|263.500.038
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,00
|303.217.742
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,65
|81.430.638
|% -2,99
|
|GARAN
|8,42
|905.628.517
|% 2,06
|
|IHLGM
|1,06
|113.588.049
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6319
|8,6752
|% 0,08
|
|Frank
|7,1448
|7,1878
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8402
|1,8495
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-29,99
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|
Seans Raporu
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17:42DOAS
Yüzde 6.94 oranında artışla 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 504 adet işlem
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17:41XU100
Endeks 97, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 11, 540.00 milyon TL de
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17:40MAALT
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17:37VKFYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 862, 703 adet işlem
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1542, 77 artarak (% 1.69 ) 92, 586