***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838958
BIST
16:3498.098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 1.849,18
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:346,9198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:347,5278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:34377,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -6,36
|Açılış
|: 377,41
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.745.962
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.948.164
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|776.016
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.448.836
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.971.913
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,10
|1.374.414.957
|% 2,36
|
|GARAN
|8,47
|771.604.988
|% 2,67
|
|THYAO
|10,45
|752.854.851
|% 2,85
|
|ASELS
|27,16
|622.255.175
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,83
|524.165.692
|% 3,19
|
|KARSN
|1,49
|207.417.126
|% 7,97
|
|YKBNK
|2,00
|281.537.833
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.286.113
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|103.059.861
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|113.005.142
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6102
|8,6534
|% -0,17
|
|Frank
|7,1231
|7,1661
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8347
|1,8439
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-17,07
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,50
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,90
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,80
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,75
|27,75
|-0,07
|
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