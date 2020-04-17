***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 15:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838959
BIST
16:3498.177
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.928,14
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:346,9186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:347,5247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:34377,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,85
|Açılış
|: 377,41
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.761.802
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.956.096
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|779.524
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.487.887
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.996.418
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,10
|1.377.699.007
|% 2,36
|
|GARAN
|8,46
|796.687.052
|% 2,55
|
|THYAO
|10,43
|761.411.380
|% 2,66
|
|ASELS
|27,14
|628.880.218
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,81
|526.580.604
|% 2,83
|
|KARSN
|1,49
|209.551.865
|% 7,97
|
|YKBNK
|1,99
|286.561.769
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,67
|78.334.624
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|118.942.129
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,06
|104.844.521
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6172
|8,6604
|% -0,09
|
|Frank
|7,1271
|7,1700
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8362
|1,8454
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-17,87
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,70
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,02
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