***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.05.2020 12:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846186
BIST
14:02103.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 877,00
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:026,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
14:027,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4869
En Düşük
7,4292
14:02379,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,19
|Açılış
|: 379,35
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.539.260
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.931.961
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.085.089
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|653.186.809
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|571.141.322
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|548.314.832
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,39
|209.411.122
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,51
|267.085.398
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,21
|108.352.239
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.380.962
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2930
|8,3346
|% 0,08
|
|Frank
|7,0160
|7,0583
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,10
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.487
|-15,60
|
|Tam
|2.528
|2.552
|-16,00
|
|Yarım
|1.233
|1.247
|-7,80
|
|Çeyrek
|617
|624
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,43
|36,43
|0,68
|