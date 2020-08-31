***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2020 12:44
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 02.05.2019 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 19 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 21 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 28.08.2020 2015-2017/Finans Menkul Değerler A.Ş./Yetkili - 2017-2019/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Uzman- 2019-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871760
BIST
14:461.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -15,09
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
14:467,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
14:468,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0777
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7807
En Düşük
8,6730
14:46465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,94
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler14:44
|SEKUR
|7,92
|8.129.832
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.565.363
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.855.323
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.192.457
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.993.341
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|IZFAS
|3,49
|1.008.260
|% -7,67
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|225.269
|% -5,83
|
|KRDMD
|3,11
|811.832.906
|% 0,65
|
|GUSGR
|6,25
|477.273.746
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|404.357.724
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|397.660.217
|% -1,73
|
|FENER
|25,62
|386.185.100
|% 4,06
|
|KRDMD
|3,11
|811.832.906
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,77
|404.357.724
|% -3,28
|
|GSRAY
|3,12
|242.810.291
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,03
|155.539.193
|% -0,98
|
|GUSGR
|6,25
|477.273.746
|% -3,10
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3461
|7,3509
|% 0,24
|
|Euro
|8,7656
|8,7767
|% 0,87
|
|Sterlin
|9,7651
|9,8141
|% 0,03
|
|Frank
|8,1097
|8,1585
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|2,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,22
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,06
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,37
|46,37
|0,56
|
Seans Raporu
14:44
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-
14:55XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 7, 883.00 milyon TL de
-
14:53DOAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 230 adet işlem
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, KCHOL
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 91 kaybederek (% -1.47 ) 997
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, MMCAS, EMNIS, BRKO, ETILR