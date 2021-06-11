***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.06.2021 16:31
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 15.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941995
BIST
16:481.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
16:488,4037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:4810,1943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0833
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
16:48509,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,16
|Açılış
|: 509,32
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BMSCH
|6,08
|126.758.774
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|150.546.484
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|100.579.887
|% 9,93
|
|LINK
|35,38
|34.186.583
|% 9,13
|
|KAPLM
|21,02
|9.458.462
|% 8,35
|
|TKURU
|157,70
|5.029.858
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.237.542
|% -9,97
|
|ATATP
|28,72
|89.194.122
|% -9,17
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|CLEBI
|238,00
|79.770.290
|% -7,07
|
|THYAO
|14,57
|1.290.536.682
|% 0,97
|
|GARAN
|8,49
|921.712.851
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,21
|853.104.976
|% 2,31
|
|ASELS
|15,66
|521.972.116
|% -0,25
|
|FENER
|37,16
|488.767.513
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,21
|853.104.976
|% 2,31
|
|ZRGYO
|1,63
|293.446.076
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,28
|395.847.171
|% -0,44
|
|GARAN
|8,49
|921.712.851
|% 0,12
|
|THYAO
|14,57
|1.290.536.682
|% 0,97
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4003
|8,4037
|% -0,29
|
|Euro
|10,1884
|10,1943
|% -0,81
|
|Sterlin
|11,8561
|11,9155
|% -0,47
|
|Frank
|9,3388
|9,3951
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2376
|2,2489
|% -0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-16,12
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-30,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|-34,01
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|-16,45
|
|Çeyrek
|814
|832
|-8,22
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,10
|