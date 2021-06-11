***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.06.2021 16:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 15.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941997
BIST
17:411.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:418,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0786
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:4110,1164
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1612
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:41505,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -9,01
|Açılış
|: 505,46
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,80
BIST En Aktif Hisseler17:41
|OYYAT
|22,54
|151.741.059
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.878.965
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|444.567.955
|% 9,86
|
|LINK
|35,58
|40.796.718
|% 9,75
|
|KAPLM
|20,96
|11.271.330
|% 8,04
|
|TKURU
|157,70
|5.435.166
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.410.299
|% -9,97
|
|CLEBI
|235,00
|88.351.051
|% -8,24
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|ATATP
|29,38
|96.689.296
|% -7,08
|
|THYAO
|14,56
|1.392.058.285
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,21
|1.048.462.845
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.045.121.708
|% 0,00
|
|ASELS
|15,64
|568.924.834
|% -0,38
|
|FENER
|37,50
|539.320.927
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,21
|1.048.462.845
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,28
|433.732.552
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,64
|305.940.636
|% 1,23
|
|GARAN
|8,48
|1.045.121.708
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.392.058.285
|% 0,90
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3467
|8,3493
|% -0,93
|
|Euro
|10,1118
|10,1164
|% -1,57
|
|Sterlin
|11,7512
|11,8102
|% -1,35
|
|Frank
|9,2500
|9,3057
|% -1,42
|
|Riyal
|2,2207
|2,2318
|% -0,89
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-14,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-8,98
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|0,33
|