***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Giderrim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,949781Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,951691Varsa İade Tutarı (TL)36198,03Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1181194,75Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,55Brüt Getiri (%)% 13,82Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)896078,78Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,5Açıklamalar* İade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme ilişkin azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayırılmakta olup tutarların ödemesi ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856798BIST