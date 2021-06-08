***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
08.06.2021 15:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941041
BIST
17:011.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
17:018,6023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0103
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
17:0110,4885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
17:01522,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,04
|Açılış
|: 522,90
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ATATP
|31,94
|22.975.145
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.812.059
|% 9,94
|
|YESIL
|3,55
|4.346.183
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,83
|19.452.686
|% -9,46
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,78
|20.351.434
|% -7,64
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|126,80
|842.967.212
|% 1,20
|
|THYAO
|14,30
|780.705.729
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,27
|481.513.640
|% 1,34
|
|SASA
|34,48
|463.838.743
|% 2,07
|
|SISE
|8,15
|454.920.789
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,27
|481.513.640
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|233.971.387
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|118.432.691
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|119.121.261
|% 0,72
|
|SKBNK
|1,13
|65.196.076
|% -0,88
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6007
|8,6022
|% -0,12
|
|Euro
|10,4856
|10,4913
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1138
|12,1746
|% -0,48
|
|Frank
|9,5632
|9,6208
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2871
|2,2986
|% -0,11
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-13,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,65
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,70
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,66
|
Seans Raporu
16:59
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17:14
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