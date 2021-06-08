***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
08.06.2021 15:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941059
BIST
16:411.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
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1.454
En Düşük
1.443
16:418,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,5900
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|Önceki Kapanış
|: 8,6200
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8,6340
En Düşük
8,5831
16:4110,4887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0161
|Açılış
|: 10,4500
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|Önceki Kapanış
|: 10,4900
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10,5214
En Düşük
10,4537
16:41523,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,26
|Açılış
|: 523,68
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|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:41
|RODRG
|18,82
|4.134.026
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|22.949.784
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.278.228
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.401.802
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.610.332
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,85
|18.230.148
|% -8,98
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,66
|19.473.939
|% -8,18
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,13
|128.009.992
|% -6,56
|
|GARAN
|8,33
|903.100.784
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,40
|815.526.845
|% 1,68
|
|THYAO
|14,36
|748.200.593
|% 0,56
|
|SASA
|34,48
|451.858.980
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,26
|449.098.368
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,26
|449.098.368
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|227.466.216
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|903.100.784
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,20
|115.134.584
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|111.289.123
|% 2,16
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6008
|8,6025
|% -0,12
|
|Euro
|10,4848
|10,4887
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,1216
|12,1824
|% -0,42
|
|Frank
|9,5530
|9,6106
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2865
|2,2979
|% -0,14
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-13,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,65
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,70
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,66
|