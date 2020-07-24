***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 14:16
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861602
BIST
15:34118.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -181,48
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:346,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:347,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:34417,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,90
|Açılış
|: 417,11
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.384.663
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.631.885
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.400.949
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.405.828
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.456.172.230
|% 3,33
|
|ASELS
|35,24
|1.382.418.415
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,33
|795.814.406
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,35
|507.630.182
|% 2,59
|
|ALKIM
|14,84
|490.815.250
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,33
|795.814.406
|% 0,00
|
|SISE
|6,51
|1.456.172.230
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,35
|507.630.182
|% 2,59
|
|TSKB
|1,25
|131.786.556
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,36
|201.085.359
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7078
|8,7515
|% 0,21
|
|Frank
|7,3778
|7,4222
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8204
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,39
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.740
|16,50
|
|Tam
|2.799
|2.814
|19,00
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,30
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:45ISGSY
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 595 adet işlem
-
15:44XU100
Endeks 118, 881 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 12, 454.00 milyon TL de
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 26 kaybederek (% -0.19 ) 109, 280
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, EGCEY, TKURU, FRIGO
-
15:39
FRIGO, PKENT, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında