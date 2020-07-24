***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
24.07.2020 14:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861611
BIST
14:27119.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 73,62
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
14:276,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
14:277,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
14:27416,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,56
|Açılış
|: 416,77
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|EGEEN
|797,50
|156.835.182
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.626.989
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|54.216.651
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|39.500.991
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|13.876.171
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,28
|1.324.632.717
|% 0,40
|
|SISE
|6,58
|1.235.222.948
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,33
|757.056.738
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,38
|457.789.064
|% 3,30
|
|ALKIM
|14,82
|438.840.466
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,33
|757.056.738
|% 0,00
|
|SISE
|6,58
|1.235.222.948
|% 4,44
|
|TRKCM
|4,38
|457.789.064
|% 3,30
|
|TSKB
|1,26
|103.336.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,35
|145.877.734
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7015
|8,7451
|% 0,14
|
|Frank
|7,3729
|7,4173
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|6,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.734
|10,20
|
|Tam
|2.793
|2.807
|12,60
|
|Yarım
|1.356
|1.372
|5,20
|
|Çeyrek
|680
|687
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,57
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,26
|
Seans Raporu
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14:35DIRIT
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14:34YKSLN
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14:33ALKIM
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