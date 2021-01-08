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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.01.2021 18:12



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı için Yeni Süre Alınması ve Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin SPK Onayının Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 900.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında uzatılması ve Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ek'te yer alan 7 Ocak 2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13764 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANHYT_SPK Onay Yazısı ve Esas Sözleşme Değişikliği.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898464


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