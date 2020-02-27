***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2019 yılı içerisinde toplam sekiz adet sunum ve sekiz adet telekonferans gerçekleştirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıBulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742215Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıEşanlı sunulmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9 kapsamında bir işlem gerçekleştirilmemiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamındaki kriterlere giren bir işlemimiz bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamındaki kriterlere giren bir işlemimiz bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBağış ve yardımlara ilişkin politikamız bulunmamaktadır. Söz konusu faaliyetlerimiz iç düzenlemelerimiz kapsamında yürütülmektedir.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBulunmamaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 23 ve Madde 24'te hissedarlarımızın Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirket'in 2018 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket sermayesini oluşturan 1.000.000.-TL A grubu ve 393.119.256,191-TL B grubu itibari değerli payların 365.042.868,191-TL'si vekâleten, 29.076.388.-TL'si tevdi eden aracılığıyla temsil edilmiştir. Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Yönetiminin çoğunluğu ile çalışanlarımızın bir bölümü ve Şirketimiz Bağımsız Denetçisi toplantıda hazır bulunmuştur. Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi: https://www.anadoluhayat.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/2018/HazirBulunanlarListesi.pdf1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 63,891.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıAnasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası (https://www.anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kar dağıtımı yapılmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı21/03/2019 0 % 92 % 92 Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanağı Genel kurul toplantısında soru sorulmamıştır. - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756398İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun DeğerlendirmesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun DeğerlendirmesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun DeğerlendirmesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun DeğerlendirmesiFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu / Finansal DurumKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıAnasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Hesap Dönemine İlişkin Diğer Önemli Hususlar / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 5 8Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 4 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiStratejik hedeflerimizi de içeren yıllık iş programlarımız Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmakta ve performans sonuçları aylık olarak düzenli şekilde izlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulumuzun kendi performansına ilişkin değerlendirmesi bulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak Başkanlığa Sayın Yalçın Sezen'in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın M.Rafet Akgünay komite başkanı ve Sayın Ahmet D. Erelçin komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Şebnem Ergün komite başkanı, Sayın Kemal Emre Sayar ve Sayın N. Cem Özcan komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Erda Gerçek komite başkanı ve Sayın Kemal Emre Sayar komite üyesi olarak, İç Sistemlerden Sorumlu Üyeler olarak Sayın Yalçın Sezen ve Sayın Kemal Emre Sayar görev üstlenmişlerdir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı2019 yılında Teftiş Kurulu tarafından 41 adet, İç Kontrol tarafından 6 adet rapor sunulmuştur.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıKurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkındaki DeğerlendirmesiYönetim kurulu başkanının adıYalçın Sezenİcra başkanı / genel müdürün adıYılmaz ErtürkYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirketimizin yer aldığı grup için sorumluluk sigortası poliçesi bulunmakla birlikte KAP açıklamasına konu edilmemiştir. Sigorta işlemine ilişkin bilgilere 2019 Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları" bölümünde yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı2 üye / %18Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıYALÇIN SEZEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)HASAN KOÇHAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)YILMAZ ERTÜRK İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/08/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MERİH RAFET AKGÜNAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2014 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)ERDA GERÇEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2014 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)AHMET DERVİŞ ERELÇİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)ŞEBNEM ERGÜN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2018 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)KEMAL EMRE SAYAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/11/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)SERDAR YILMAZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2015 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MÜHİBE ELİF GERMİRLİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MESUT DİNÇER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/09/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıAnasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar, Anasayfa / Kariyer / İK Uygulamalarımız / Ücret Politikası ve Sosyal HaklarÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıKurumsal yönetim yapımız, çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmesine imkan tanır ve bu hakkı korur.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriyatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr, investorrelations@anadoluhayat.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat SahipleriÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıÇalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır. Bununla birlikte,çalışanlarımızın yönetime katılımını teşvik eden şirket için uygulamalar mevcuttur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda yedekleme planı hazırlanmaktadır. Planlamalar, çeşitli sebeplerle kilit yönetici pozisyonlarının boşaltılması durumunda, boşalan pozisyonlara getirilecek çalışanların belirlenmesi ve söz konusu görevleri üstlenebilecek düzeye getirilmesi esasına dayanır. Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiİşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım ölçütleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kıstaslara uyulmaktadır. Anasayfa / Kariyer / İK Politikamız - İK Uygulamalarımız, Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin PolitikalarPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAnasayfa / Kariyer / İK Politikamız - İK Uygulamalarımızİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıAnasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Anadolu Hayat Emeklilik Etik Kurullar ve Uygulama İlkeleriKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerŞirketimizin kurumsal internet sitesinde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız" başlığı ( Anasayfa / Hakkımızda / Kültürümüz / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız) ve "Sürdürülebilirlik Anlayışımız" başlığı (Anasayfa / Hakkımızda / Sürdürülebilirlik Anlayışımız) altında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularına yer verilmiştir.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası kurumsal internet sitesinde Anasayfa / Hakkımızda / Sürdürülebilirlik Anlayışımız / Politikamız / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası altında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıAnasayfa / Yatırımcı İlişkileriKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümAnasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıRisk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesic) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgilerç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Hesap Dönemi İçindeki Mevzuat Değişikliklerid) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Hesap Dönemine İlişkin Diğer Önemli Hususlare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır. Faaliyet alanımız kapsamında portföy yönetim şirketlerinden alınan hizmetlerimiz de ilgili mevzuatlardaki sıkı kurallara bağlanmış durumdadır. (Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi)f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHerhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Sunuş / Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik / Sermaye ve Ortaklık Yapısıg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar / İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları, 2019 Yılı Faaliyetleri / 2019 Yılı Faaliyetlerinin ve Anadolu Hayat Emeklilik'in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi / İletişimİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı11Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 97Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu3 - 7 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAnasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıRisk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun DeğerlendirmesiKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367089Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) M. Rafet Akgünay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet D. Erelçin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Şebnem Ergün Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kemal Emre Sayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) N. Cem Özcan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erda Gerçek Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kemal Emre Sayar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822286BIST