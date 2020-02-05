***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.01.2020 - 31.12.2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibarıyla başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817198BIST