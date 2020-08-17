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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.08.2020 08:55
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020-31.07.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.076.967.394,57.-TL, hayat dışı 859.585,78.-TL olmak üzere toplam 1.077.826.980,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869272


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Tam 3.072 3.149 14,74  
Yarım 1.485 1.523 7,13  
Çeyrek 745 762 3,57  
Gümüş.Ons 26,87 26,92 0,45  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,14  
B. Petrol 44,65 44,65 -0,15  
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