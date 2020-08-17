***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.07.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.076.967.394,57.-TL, hayat dışı 859.585,78.-TL olmak üzere toplam 1.077.826.980,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869272BIST