***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 08:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.07.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.076.967.394,57.-TL, hayat dışı 859.585,78.-TL olmak üzere toplam 1.077.826.980,35.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869272
BIST
14:411.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:417,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:418,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:41464,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,35
|Açılış
|: 464,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:41
|HUBVC
|16,94
|65.783.482
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.600
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.359.321
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.533.520
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.054.802
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,74
|9.788.891
|% -7,29
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|RTALB
|51,05
|520.581.604
|% 7,93
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|KLGYO
|8,53
|438.095.346
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,11
|230.447.453
|% 1,93
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|PETKM
|3,76
|363.515.828
|% 4,16
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3911
|7,3959
|% 0,53
|
|Euro
|8,7633
|8,7702
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,6503
|9,6987
|% 0,55
|
|Frank
|8,1088
|8,1576
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9661
|1,9759
|% 0,52
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,07
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|14,74
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|7,13
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,92
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|
Seans Raporu
14:41
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14:57ARSAN
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 771 adet işlem
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14:56TSGYO
Yüzde 8.05 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 130, 580 adet işlem
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14:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GARAN, MGROS
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14:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 28 artarak (% 0.33 ) 999
-
14:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, DIRIT, ARTI, SUMAS