***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 10:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856555
BIST
10:10119.889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 549,77
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.915
En Düşük
119.173
10:106,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
10:107,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7511
En Düşük
7,7149
10:10396,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 396,17
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|1.309.154
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|VKFYO
|5,74
|1.020.702
|% 8,51
|
|IZFAS
|2,84
|298.174
|% 7,58
|
|ARSAN
|6,29
|448.030
|% 6,79
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|KAPLM
|9,88
|25.071
|% -5,00
|
|DMSAS
|5,75
|560.457
|% -4,96
|
|AKCNS
|14,74
|3.863.339
|% -4,60
|
|FENER
|13,16
|15.464.832
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,28
|279.638.873
|% 1,79
|
|PETKM
|4,45
|257.333.417
|% 0,68
|
|TKFEN
|18,81
|203.831.230
|% 4,44
|
|TRKCM
|4,40
|175.206.234
|% 4,27
|
|SISE
|6,41
|139.260.475
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,28
|279.638.873
|% 1,79
|
|PETKM
|4,45
|257.333.417
|% 0,68
|
|TRKCM
|4,40
|175.206.234
|% 4,27
|
|DOHOL
|2,43
|83.947.118
|% 4,29
|
|ZOREN
|2,87
|82.965.278
|% 6,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5918
|8,6349
|% 0,16
|
|Frank
|7,2567
|7,3004
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,94
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.564
|2.584
|0,30
|
|Tam
|2.639
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|0,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,20
|
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