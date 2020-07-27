***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 10:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861948
BIST
10:301.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:306,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:308,0155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:30426,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 7,16
|Açılış
|: 426,00
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,31
|1.266.393
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|11.598.534
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|126.245
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|33.437.877
|% 9,99
|
|BFREN
|976,50
|3.820.068
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,34
|284.463.992
|% 0,43
|
|ASELS
|35,26
|189.517.731
|% 0,51
|
|SISE
|6,40
|171.562.640
|% -0,93
|
|GSDHO
|2,62
|102.939.594
|% 9,62
|
|ISFIN
|4,29
|98.279.177
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,34
|284.463.992
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,62
|102.939.594
|% 9,62
|
|IHLGM
|1,80
|57.799.520
|% 1,69
|
|IHYAY
|1,35
|41.430.761
|% 7,14
|
|SISE
|6,40
|171.562.640
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7500
|8,7939
|% 0,17
|
|Frank
|7,4337
|7,4784
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|34,18
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.799
|75,00
|
|Tam
|2.857
|2.878
|83,40
|
|Yarım
|1.387
|1.405
|37,70
|
|Çeyrek
|696
|703
|18,80
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,31
|5,31
|0,29
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,20
|