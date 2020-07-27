***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:02
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861979
BIST
10:541.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:546,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:548,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:54425,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,10
|Açılış
|: 425,93
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.274.713
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.393.766
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|227.384
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|33.965.039
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|22.421.891
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|308.546.918
|% 0,00
|
|ASELS
|35,34
|297.328.990
|% 0,74
|
|SISE
|6,37
|236.132.735
|% -1,39
|
|GSDHO
|2,62
|136.215.203
|% 9,62
|
|GARAN
|7,92
|124.430.439
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,33
|308.546.918
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,93
|55.047.200
|% 2,20
|
|GSDHO
|2,62
|136.215.203
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,38
|61.794.988
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,80
|76.968.281
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7511
|8,7950
|% 0,18
|
|Frank
|7,4260
|7,4708
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,01
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.795
|71,20
|
|Tam
|2.854
|2.870
|75,20
|
|Yarım
|1.385
|1.403
|35,80
|
|Çeyrek
|695
|702
|17,80
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,26
|