***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:08
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861982
BIST
10:531.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
10:536,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8940
|
6,8493
En Düşük
6,8322
10:538,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9650
|
8,0275
En Düşük
7,9455
10:53425,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,10
|Açılış
|: 425,93
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.274.713
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.393.766
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|227.384
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|33.965.039
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|22.421.891
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|308.546.918
|% 0,00
|
|ASELS
|35,34
|297.328.990
|% 0,74
|
|SISE
|6,37
|236.132.735
|% -1,39
|
|GSDHO
|2,62
|136.215.203
|% 9,62
|
|GARAN
|7,92
|124.430.439
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,33
|308.546.918
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,93
|55.047.200
|% 2,20
|
|GSDHO
|2,62
|136.215.203
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,38
|61.794.988
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,80
|76.968.281
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7523
|8,7962
|% 0,19
|
|Frank
|7,4277
|7,4725
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|31,51
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,37
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.800
|76,00
|
|Tam
|2.858
|2.875
|80,10
|
|Yarım
|1.388
|1.405
|38,20
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,10
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|