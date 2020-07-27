***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861986
BIST
15:371.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:376,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:378,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0654
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:37426,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 7,21
|Açılış
|: 426,05
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|13.940.839
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.973.895
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.898.211
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.965.220
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.649.870
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,04
|306.392.751
|% -8,80
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,54
|921.739.021
|% 1,31
|
|IHLGM
|1,87
|717.079.943
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|711.520.047
|% -0,43
|
|SISE
|6,37
|533.239.323
|% -1,39
|
|SASA
|14,09
|518.265.858
|% 2,85
|
|IHLGM
|1,87
|717.079.943
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,32
|711.520.047
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|215.781.020
|% 9,89
|
|SISE
|6,37
|533.239.323
|% -1,39
|
|TSKB
|1,25
|102.061.472
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7786
|8,8226
|% 0,49
|
|Frank
|7,4036
|7,4482
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|30,28
|
|Altın Gr.
|427
|427
|7,99
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|91,00
|
|Tam
|2.875
|2.895
|99,80
|
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,70
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|1,41
|
|Gümüş Gr.
|5,36
|5,36
|0,34
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,34
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