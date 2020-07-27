***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861989
BIST
15:381.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:386,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:388,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0628
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:38425,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 6,89
|Açılış
|: 425,87
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,31
|1.576.044
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.664.060
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.948.136
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.967.531
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.993.488
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|317.268.762
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,58
|946.390.149
|% 1,43
|
|IHLGM
|1,86
|722.885.037
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,32
|722.831.523
|% -0,43
|
|SISE
|6,35
|556.251.800
|% -1,70
|
|SASA
|14,16
|521.624.599
|% 3,36
|
|IHLGM
|1,86
|722.885.037
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,32
|722.831.523
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|216.570.282
|% 9,89
|
|SISE
|6,35
|556.251.800
|% -1,70
|
|ISGYO
|2,19
|179.825.218
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7764
|8,8204
|% 0,47
|
|Frank
|7,4036
|7,4482
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,78
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,03
|
|Cumhuriyet
|2.785
|2.809
|85,60
|
|Tam
|2.869
|2.889
|94,30
|
|Yarım
|1.393
|1.410
|43,00
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
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|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
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