***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2020 11:40
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862000
BIST
15:561.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:566,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:568,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:56426,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 7,31
|Açılış
|: 426,15
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,31
|1.607.125
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.059.291
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.665.763
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.899.042
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.971.192
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|352.933.116
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,76
|1.085.167.800
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,86
|775.521.059
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,32
|735.971.324
|% -0,43
|
|SISE
|6,35
|576.884.092
|% -1,70
|
|GARAN
|7,82
|541.299.840
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,86
|775.521.059
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,32
|735.971.324
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|238.403.527
|% 9,89
|
|SISE
|6,35
|576.884.092
|% -1,70
|
|ISGYO
|2,19
|183.800.385
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7775
|8,8215
|% 0,48
|
|Frank
|7,4022
|7,4468
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,89
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,10
|
|Cumhuriyet
|2.787
|2.811
|87,30
|
|Tam
|2.871
|2.891
|96,00
|
|Yarım
|1.394
|1.411
|43,80
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,90
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
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